Консерваторию имени Римского-Корсакова отреставрируют в Петербурге к концу 2024 года
Реставрацию Государственной консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова в Санкт-Петербурге планируют завершить в конце этого года. Об этом сообщил «Петербургский дневник».
На Парадной лестнице, в Малом зале Глазунова и Домовой церкви рабочие уже разобрали строительные леса. Постепенно завершается реставрация интерьеров, они предстанут в первозданном виде.
Отмечается, что во внутренних дворах музыкального учебного заведения установили светопрозрачные купола.
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