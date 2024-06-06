Консерваторию имени Римского-Корсакова отреставрируют в Петербурге к концу 2024 года

Реставрацию Государственной консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова в Санкт-Петербурге планируют завершить в конце этого года. Об этом сообщил «Петербургский дневник».

На Парадной лестнице, в Малом зале Глазунова и Домовой церкви рабочие уже разобрали строительные леса. Постепенно завершается реставрация интерьеров, они предстанут в первозданном виде.

Отмечается, что во внутренних дворах музыкального учебного заведения установили светопрозрачные купола.

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