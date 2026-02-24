Конкурс красоты и материнства «Миссис УрФО — 2026» пройдет в Тюмени

В Тюмени пройдет конкурс красоты «Миссис УрФО — 2026». В нем смогут принять участие замужние и разведенные женщины от 20 до 55 лет, имеющие детей. Об этом сайту URA.RU сообщили организаторы мероприятия.

«Конкурс "Миссис УрФО" дает навыки, которые современная женщина может легко применить в повседневной и профессиональной жизни», — отметили организаторы.

Подготовительный этап конкурса пройдет для жительниц Тюмени с 6 по 21 апреля, а с 22 по 24 апреля запланирована совместная подготовка с иногородними участницами. Заявки принимаются через официальный сайт проекта www.missisurfo.ru до конца марта.

В прошлом году победительницей конкурса стала жительница Тобольска Евгения Дмитриенко. Мероприятие проводится с 2016 года.