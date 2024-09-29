Конкурс «Юный экскурсовод» от PANORAMA360 в самом разгаре!

Главный маскот смотровой площадки — Панорамыч — уже поделился своей стенгазетой. Мишка решил показать, сколько всего интересного расположено на одной из главных достопримечательностей Москвы — смотровой площадке PANORAMA360!

Расскажите про свой любимый пеший маршрут по столице в формате экскурсии и отразите это в вертикальном видеоролике с озвучкой от 30 до 60 секунд или стенгазете с текстовыми и фотоблоками в формате А1.

Присылайте свои творческие работы нам на почту konkurs@pnr360.ru до 14 октября. Участвовать могут ребята из школ Москвы и Московской области с 1 по 11 класс!

Полный перечень правил площадки проведения конкурса — тут.

Организатор: ООО «СП-КАПИТАЛ», ИНН 7703428522, КПП 770301001, ОГРН 1177746563576 , юр. адрес: 123112 Москва, Пресненская набережная, д. 6, с. 2, офис 4414.