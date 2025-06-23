Сегодня 17:49 Конкуренция за внимание. Как брендам выделяться в информационном шуме 0 0 0 Фото: пресс-служба Авито Общество

Интернет

Ксения Собчак

Реклама

Технологии

По статистике, средний пользователь проводит в интернете 2,5 часа в день. За это время он пролистывает метры контента и просматривает сотни сообщений. Как выделиться на фоне информационного шума и привлечь внимание пользователей, обсудили на сессии Петербургского международного экономического форума, проведенной при поддержке Авито AdTech.

«Конкуренция за внимание — не просто фигура речи, это новая реальность. В ней невозможно быть нейтральным: ты либо выделяешься, либо останешься незамеченным», — заявила журналистка Ксения Собчак.

Фото: пресс-служба Авито

А чтобы выделяться, нужны неожиданные ходы. И помочь в этом могут новые технологии. Например — рекомендательные алгоритмы, позволяющие выдавать пользователю именно то, что ему интересно в данный момент. «К счастью, технологии стали развиваться в нужную сторону. Сегодня они помогают человеку получать ту информацию, которая ему нужна и интересна», — рассказал старший управляющий директор Авито Артем Кумпель.

Фото: пресс-служба Авито

Кроме того, эксперты посоветовали делать рекламу адресной и эмпатичной, чтобы упор был не на самом товаре, а на том, кто хочет его купить. При этом конкретный формат общения должен зависеть от региона и особенностей сервиса. Директор по маркетингу РБК Андрей Сикорский считает, что реклама не должна быть кричащей и навязчивой, а живые истории гораздо лучше слоганов отзываются в сердцах покупателей. Участники сессии сошлись во мнении, что для привлечения внимания стоит объединяться в отраслевые партнерства. Такая схема поможет продавцам сократить расходы, а покупателям — быстрее находить то, что им требуется.