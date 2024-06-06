Конфеты со сладким белком, которые не повышают глюкозу в крови, представили на ПМЭФ
В рамках ПМЭФ представили новый для России продукт — конфеты со сладким белком, после употребления которых в крови не растет уровень глюкозы. Об этом сообщила «Газета.Ru».
Необычное лакомство представила компания «ЭФКО», пока это пилотный образец. Конфета выглядит, как классическая сладость, но создана без добавления сахара.
«Сладкие белки не вызывают инсулинового отклика и, соответственно, могут стать решением проблемы сладости в рационе диабетиков», — рассказал исполнительный директор «ЭФКО» Сергей Иванов.
Он добавил, что, если белок сертифицируют, это станет серьезным шагом в борьбе с ожирением населения.