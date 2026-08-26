Конфеты, деньги и окурки для духов. Туристы превратили гамулы на Камчатке в свалку
Гид Соболевская: туристам пора прекратить странные ритуалы у гамулов на Камчатке
На Вилючинском перевале Камчатки туристы начали оставлять еду, деньги и другие предметы у гамулов — скульптур, связанных с представлениями коренных жителей полуострова о духах огненных гор. Почему популярная достопримечательность оказалась под угрозой и что на самом деле символизируют гамулы, 360.ru рассказала гид Оксана Соболевская.
После наплыва туристов в щелях и пастях деревянных фигур остаются печенье, конфеты, мюсли, окурки и монеты. Под дождем продукты размокают, превращаясь в отходы и впитываясь в древесину.
«Выгребала вчера отовсюду у них полугниющую массу и из щелей выковыривала „подношения“», — поделилась Соболевская.
Она добавила, что туристы перенесли на Камчатку чужие эзотерические представления и самостоятельно придумали ритуалы, не связанные с местной культурой.
«Но есть значительная поправка! Это не наша традиция», — заявила гид.
Проблемой стали и попытки посетителей забраться на сами скульптуры. Местный гид Сергей рассказал, что недавно сделал замечание девушке, которая полезла на гамул. После того как он отошел с группой, другой турист повторил ее поступок.
Гамулы не считаются сакральными объектами, однако олицетворяют представления ительменов о духах огненных гор. Согласно преданиям, они жили в вулканах, спускались к океану на охоту за китами, а затем возвращались в свои огненные жилища. Извержения и землетрясения коренные жители связывали с приготовлением пищи и плясками духов.
Соболевская призвала туристов не оставлять после себя мусор, не ломать растения, не трогать скульптуры и прислушиваться к аттестованным гидам.
«Камчатка не требует от вас подношений. Камчатке гораздо больше пригодятся ваше уважение, бережное отношение и чистота после вашего визита», — заключила она.