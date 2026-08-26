Конфеты, деньги и окурки для духов. Туристы превратили гамулы на Камчатке в свалку

Гид Соболевская: туристам пора прекратить странные ритуалы у гамулов на Камчатке

На Вилючинском перевале Камчатки туристы начали оставлять еду, деньги и другие предметы у гамулов — скульптур, связанных с представлениями коренных жителей полуострова о духах огненных гор. Почему популярная достопримечательность оказалась под угрозой и что на самом деле символизируют гамулы, 360.ru рассказала гид Оксана Соболевская.

После наплыва туристов в щелях и пастях деревянных фигур остаются печенье, конфеты, мюсли, окурки и монеты. Под дождем продукты размокают, превращаясь в отходы и впитываясь в древесину.

«Выгребала вчера отовсюду у них полугниющую массу и из щелей выковыривала „подношения“», — поделилась Соболевская.

Она добавила, что туристы перенесли на Камчатку чужие эзотерические представления и самостоятельно придумали ритуалы, не связанные с местной культурой.

«Но есть значительная поправка! Это не наша традиция», — заявила гид.