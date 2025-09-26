Конференция «Лучшие социальные проекты России»: время делиться опытом
29 сентября состоится ежегодная конференция «Лучшие социальные проекты России», которая уже более 12 лет является ключевой площадкой для обмена опытом в сфере корпоративной социальной ответственности. Мероприятие традиционно объединит лидеров социальных инициатив из бизнеса, государственного сектора и общественных организаций для поиска новых решений актуальных общественных задач.
Деловая программа конференции охватит широкий спектр вопросов, связанных с развитием социальных инициатив. В центре внимания окажутся технологические инновации, интеграция ESG*-принципов в бизнес-процессы, развитие корпоративной социальной ответственности и создание эффективных механизмов взаимодействия между различными секторами общества.
Среди спикеров и участников конференции — представители ведущих компаний и организаций: «Опора России», Банк ВТБ и многие другие. Их опыт и экспертиза станут важным вкладом в обсуждении актуальных вопросов социальной ответственности бизнеса.
*ESG (англ. environmental, social and corporate governance — экологическое, социальное и корпоративное управление).