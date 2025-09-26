Конференция «Лучшие социальные проекты России»: время делиться опытом

29 сентября состоится ежегодная конференция «Лучшие социальные проекты России», которая уже более 12 лет является ключевой площадкой для обмена опытом в сфере корпоративной социальной ответственности. Мероприятие традиционно объединит лидеров социальных инициатив из бизнеса, государственного сектора и общественных организаций для поиска новых решений актуальных общественных задач.