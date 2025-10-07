Конференция «Лучшие социальные проекты России»: добро как национальная стратегия развития

29 сентября в Москве в рамках Программы «Лучшие социальные проекты России» прошла одноименная конференция, ставшая одной из ключевых площадок в области корпоративной социальной ответственности и устойчивого развития.

В центре внимания конференции — эффективные социальные инвестиции, благотворительность как стратегический инструмент бизнеса и интеграция человеческого капитала в корпоративную политику.

Спикеры отмечали, что сегодня социальные проекты — не просто имиджевая история, а необходимое условие конкурентоспособности компаний и регионов. Особое внимание участники уделили роли спорта как источника вдохновения и социального единства.

«Спорт — это яркое зрелище: вихрь страстей, триумф побед и горечь поражений. Но за пределами стадионов и арен живет еще одна, не менее важная история — история добра. Спортивные инициативы, направленные на поддержку детей, семей и ветеранов, показывают глубинную силу спорта и его способность менять мир к лучшему. Благотворительные матчи и акции становятся мостом между зрелищем и милосердием, объединяя тысячи людей не только ради эмоций, но и ради общей цели — творить добро», — отметил соучредитель БФ «Созвездие Добра» Виталий Мнацаканов.

Главный вывод конференции: социальная ответственность становится новой нормой бизнеса и общества. Компании, действующие с заботой о человеке и сообществе, формируют экономику доверия и будущее, где успех измеряется не только прибылью, но и пользой для людей.

