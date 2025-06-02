Конференция для профессиональных продавцов автомобилей состоялась в Москве. Ее участники обсудили торговлю на вторичном рынке, развитие бизнеса и многие другие вопросы.

На мероприятии сошлись во мнении, что автомобильный рынок в России стал очень конкурентным. Продавцам становится все сложнее соперничать за покупателей, и каждому приходится прорабатывать и стиль общения с клиентами, и деловую репутацию.

Меняется и поведение самих покупателей. Они изучают не только параметры самого автомобиля, но и тех, кто его продает — 77% просматривают профиль продавца, а 45% не идут на контакт с теми, у кого нет верификационной галочки. Кроме того, они все чаще пишут продавцам, а не звонят.

«Порядка 60% коммуникаций происходят через чаты. И, соответственно, некоторые сделки заключаются уже без необходимости звонка: человек написал, приехал к автомобилю и выкупил его», — рассказал директор бизнес-направления «Профессиональные продавцы» Авито Авто Сергей Хахулин.

Поэтому основной совет продавцам — корректно заполнять профиль и уделять внимание верификации.