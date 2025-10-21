Конференция для представителей рекламного рынка прошла в Москве

Большая конференция, объединившая бренды и рекламные агентства, состоялась в Москве. На ней участники обсудили множество вопросов: как превратить рекламу в бизнес-результат, почему важно понимать интересы аудитории, какие маркетинговые стратегии действительно работают и многие другие.

Например, «Авито Реклама» использует знания об интересах многомиллионной аудитории площадки и собственные рекомендательные алгоритмы, чтобы помогать бизнесу привлекать внимание клиентов и увеличивать продажи.

Сегодня оборот онлайн-торговли в России превысил 13 триллионов рублей. Онлайн-среда становится все более конкурентной. По этой причине брендам важно тестировать и использовать новые рекламные инструменты.

«Сейчас видно, что это решение было абсолютно правильным, если посмотреть на количество аудитории, которая к нам приходит, и новых рекламных кампаний, которые мы видим», — заявил старший управляющий директор компании Артем Кумпель.

По его словам, сегодня важно не только привлечь, но и удержать внимание пользователя. Необходимо говорить с аудиторией на одном языке и вызывать эмоции. Для этого нужны правильный таргетинг и выделяющиеся креативы.

По прогнозам экспертов, рекламный рынок к концу года вырастет на 35%. И выиграет на нем тот, кто лучше всех превратит рекламу в искусство общения с человеком.