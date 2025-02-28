Шеф-кондитер Лилия Завадская рассказала, как избежать переедания блинов в Масленицу. Об этом сообщила радиостанция Sputnik .

По словам эксперта, спасением в такой ситуации станет заморозка выпечки.

«Я готовлю большую партию блинов, какая-то часть сразу съедается, а другая отправляется в морозильник», — пояснила специалист.

Завадская также отметила, что блины остаются свежими и аппетитными вплоть до двух месяцев, если следовать правилам хранения. Для этого необходимо обернуть блюдо пищевой пленкой и убрать его подальше от продуктов с резким запахом, добавила кондитер.