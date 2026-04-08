Кондитер Токарева посоветовала использовать высокобелковую муку для приготовления кулича

Домашние куличи часто быстро теряют свежесть и становятся жесткими. Однако существуют способы, позволяющие сохранить их мягкость и аромат на более длительный срок. Кондитер Елена Токарева поделилась секретами приготовления, сообщило Ura.ru .

Специалист предложила применять закваску вместо дрожжей. В своей работе Токарева использует рецепт панеттоне с закваской. Это сложная технология, требующая времени и внимания. Закваска без дрожжей делает кулич не только вкусным, но и долго хранящимся.

Кроме того, эксперт посоветовала добавлять высокобелковую муку. Она дает нужную структуру теста и помогает сохранять форму. Сухофрукты, такие как цукаты, вишня, клюква, изюм, также помогают удерживать влагу и добавляют выпечке сочности.