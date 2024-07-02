Кондитер Озерова посоветовала летом приготовить полезное мороженое из манго

Летом можно самостоятельно создать освежающий и питательный сорбет из тропических фруктов и кокосового крема. Рецептом поделилась с «Москва 24» известный кондитер и автор кулинарного блога Кристина Озерова.

Она подчеркнула, что благодаря естественной сладости фруктов, добавление сахара в сорбет не требуется, что делает его вкус еще более выразительным и насыщенным.

Чтобы приготовить этот десерт, нужно взять 120 граммов кокосовых сливов с жирностью 16–20%, один спелый банан, два манго среднего размера и немного соли.

Сначала нужно очистить банан и манго, нарезать их и заморозить. После этого переместить фрукты в блендер, слегка измельчить, добавить щепотку соли и продолжать взбивать до получения однородной кремообразной текстуры, время от времени соскабливая смесь со стенок блендера. Потом добавить сливки, еще раз тщательно перебить и отправить в морозилку на три часа. После — сорбет готов к употреблению.

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