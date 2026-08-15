Кондитер Аракчеева объяснила высокую цену княженики труднодоступностью ягоды

Кондитер Алена Аракчеева в эфире радиостанции «Говорит Москва» объяснила высокую стоимость княженики. По ее словам, причина заключается в труднодоступности мест произрастания ягоды и ее быстрой порче.

Аракчеева рассказала, что княженика растет очагами маленьких низких кустиков на болотах и вдоль рек. Ягода встречается в Мурманской области, на Урале и в Карелии. С одного гектара собирают всего до 60 килограммов княженики.

Кроме того, княженика — скоропортящийся продукт. Она хранится всего один день, что усложняет ее транспортировку. Чтобы доставить ягоду, необходимо сохранить ее цельной.