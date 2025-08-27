Комздрав Петербурга объявил о планах привить от гриппа более 3,5 млн горожан

Жители Санкт-Петербурга активно участвуют в прививочной кампании против гриппа. У мобильных пунктов в Выборгском и Кировском районах уже собираются очереди. Об этом сообщила газета « Петербургский дневник ».

Для вакцинации достаточно иметь при себе паспорт, а медицинский полис и СНИЛС не обязательны. Как отметили в городском комитете по здравоохранению, цель кампании — привить более 3,5 миллиона горожан для формирования коллективного иммунитета.

Применяются современные препараты: «Ультрикс Квадри», подходящий для детей и беременных, «Совигрипп» и «Флю-М» с актуальными штаммами, рекомендованными ВОЗ. Прививочные пункты у станций метро начнут работу с сентября, добавила радиостанция Sputnik.