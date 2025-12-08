Комздрав Петербурга: неинвазивный пренатальный скрининг войдет в программу ОМС с 2026 года

Председатель комитета по здравоохранению Андрей Сарана рассказал о приоритетных направлениях работы в сфере медицины. В интервью газете «Петербургский дневник» он отметил, что в 2025 году начался новый пятилетний национальный проект «Продолжительная и активная жизнь».

По данным на 2024 год, средняя продолжительность жизни в Северной столице составляет 76,3 года. Комитет по здравоохранению стремится к тому, чтобы, улучшая систему со всех сторон, сделать акцент на профилактике заболеваний и повысить продолжительность жизни горожан до 80 лет, написало РИАМО.

Среди ключевых направлений работы — развитие программы ЭКО, открытие Центра орфанных заболеваний совместно с директором фонда «Круг добра» Александром Ткаченко и кабинетов антенатальной охраны плода. С 2026 года в рамках программы ОМС начнет действовать неинвазивный пренатальный скрининг.

Сарана также отметил, что Петербург является лидером в раннем скрининге на генетические аномалии. Городской медико-генетический центр обеспечивает диагностикой весь Северо-Запад.

Проект «Территория здоровья» — одна из частей профилактической работы, позволяющая горожанам быстро и в удобных локациях пройти важные обследования. Программа модернизации первичного звена здравоохранения до 2025 года позволила ежегодно вкладывать значительные средства в капитальные ремонты, строительство новых объектов и оборудование поликлиник. Эта работа будет продолжена до 2030 года, заключил Сарана.