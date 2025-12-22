Кому доверить стройку? Топ застройщиков представили в России
Аналитики Единого ресурса застройщиков представили пятерку девелоперов-лидеров по объемам и темпам строительства жилья в России, а также обновленный рейтинг по объемам текущего жилого строительства по проектам комплексного развития территорий.
Лидером КРТ стал девелопер DOGMA. Он вошел в топ-3 по объемам и в топ-5 по темпам строительства. На дом у компании уходит в среднем по 780 дней.
Жилой комплекс EVO в Реутове – один из проектов компании в Московской области.
«На текущий момент у нас в завершающей стадии строительства находится первый и второй корпуса. Ведутся внутренние отделочные работы мест общего пользования, а также благоустройство прилегающей территории. Уже в следующем году мы планируем выдачу ключей», — отметил директор по продажам DOGMA в Центральном федеральном округе Ильдар Газиев.
В портфеле компании — 12 проектов в разных регионах страны, общий объем текущего строительства — 2,5 миллиона квадратных метров.
В одном только Подмосковье компания строит два жилых комплекса по программе КРТ — кроме EVO еще и «Публицист» в Пушкине. В 2026 году девелопер планирует сохранить позиции в регионе.