Кому доверить стройку? Топ застройщиков представили в России

Аналитики Единого ресурса застройщиков представили пятерку девелоперов-лидеров по объемам и темпам строительства жилья в России, а также обновленный рейтинг по объемам текущего жилого строительства по проектам комплексного развития территорий.

Лидером КРТ стал девелопер DOGMA. Он вошел в топ-3 по объемам и в топ-5 по темпам строительства. На дом у компании уходит в среднем по 780 дней.

Жилой комплекс EVO в Реутове – один из проектов компании в Московской области.

«На текущий момент у нас в завершающей стадии строительства находится первый и второй корпуса. Ведутся внутренние отделочные работы мест общего пользования, а также благоустройство прилегающей территории. Уже в следующем году мы планируем выдачу ключей», — отметил директор по продажам DOGMA в Центральном федеральном округе Ильдар Газиев.