Комтранс Петербурга напомнил о необходимости продления парковочных разрешений

В Санкт-Петербурге автомобилистам нужно вовремя продлевать разрешения на парковку. С 4 марта уведомления об окончании срока действия будут приходить на электронную почту. Об этом этом сообщила Gazeta.SPb со ссылкой на городской комитет транспорта.

Специалисты подчеркнули, что владельцы должны сами следить за разрешениями. Они будут получать уведомления за месяц и за день до окончания срока.

Для местных жителей, многодетных семей, владельцев электромобилей и почетных граждан максимальный срок действия парковочного разрешения составляет три года. Эту информацию можно проверить на «Госуслугах», на сайте или в приложении.

Чтобы оформить разрешение на новый срок, нужно подать заявление и документы через МФЦ или региональный портал госуслуг. Заявление рассмотрят в течение 10 рабочих дней.