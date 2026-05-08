«Комсомольская правда» подготовила специальные подарки и бонусы ко Дню Победы

Редакция «Комсомольской правды» подготовила для москвичей и подписчиков специальные подарки ко Дню Победы. Об этом сообщил сайт KP.RU .

Вместе с ежедневным выпуском газеты читатели смогут получить памятные сувениры. Акция пройдет во всех точках продажи прессы Москвы и Московской области. Постоянные подписчики «Комсомолки» найдут подарки в своих почтовых ящиках.

В номере будет опубликован исторический репринт выпуска от 10 мая 1945 года — именно так выглядела газета в день окончания Великой Отечественной войны и празднования первого Дня Победы. Обычно такой раритет можно увидеть только в архивах. Кроме того, в преддверии праздника читателей ждет еще один подарок — георгиевская ленточка.