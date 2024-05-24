«Комсомольская правда» наградила победителей «Премии имени Владимира Сунгоркина»

Накануне в Москве прошла церемония награждения победителей Всероссийского конкурса для молодых журналистов, блогеров и авторов телеграм-каналов «Премия имени Владимира Сунгоркина» . Проект посвящен памяти главного редактора «Комсомольской правды» Владимира Сунгоркина и создан с целью развития сообщества молодых журналистов. Об этом сообщил сайт kp.ru.

«Владимир Николаевич всегда говорил, что для журналиста главное — это интересы читателя. Журналистика должна быть народной, доступной и понятной. Именно на таких принципах строится наше издание. Большое спасибо всем, кто принял участие в конкурсе. Было много достойных работ», — отметила главный редактор и генеральный директор «Комсомольской правды» Олеся Носова.

Всего на конкурс подали 520 заявок. В первом туре работы отбирала редакторская группа проекта. Далее работы авторов прошли голосование на сайте «Комсомолки», в котором приняли участие более 13 000 человек. Затем по итогам голосования для оценки жюри выбрали 20 лучших авторов. Их пригласили в столицу для обучения в «Медиашколе „Комсомольской Правды“».

Там финалисты конкурса прошли трехдневный интенсив с мастер-классами и лекциями от лучших журналистов «Комсомольской правды», военных корреспондентов, авторов ведущих телеграм-каналов, блогеров, экспертов в области PR и SMM. Затем на последнем, четвертом этапе, по итогам обучения, жюри выбрало девять победителей. Они получили диплом, денежную премию на развитие своей профессиональной деятельности, а также приглашение в один из образовательных заездов Арт-кластера «Таврида». Кроме того, еще четыре автора получили призы по выбору редакции «Комсомольской правды».