Композитор Танонов рассказал о связи с Петербургом и работе в театре ЛДМ

Композитор Антон Танонов, возглавляющий кафедру специальной композиции и импровизации в Петербургской консерватории с 2012 года, поделился своими воспоминаниями о музыкальной карьере и отношении к Петербургу. Об этом написал «Петербургский дневник» .

«Это храм современной музыки», — так Танонов описывает Дом композиторов, где он впервые побывал в юности. Он отметил, что это место для него особенно значимо, так как здесь звучали премьеры величайших российских и советских композиторов XX века.

Танонов родился в Нижнем Новгороде, но его жизнь неразрывно связана с Петербургом. В детстве он приехал в город на Неве вместе с отцом, который привел его в музыкальную школу при Ленинградской консерватории.

В школе-десятилетке при Консерватории у Танонова были выдающиеся педагоги: Валентина Яковлевна Кунде, Евгений Маркович Иршаи и Ольга Павловна Минкина. Именно они помогли ему научиться делиться эмоциями и общаться с публикой.

С 2017 года Танонов является музыкальным руководителем Театра ЛДМ. Он отмечает уникальность этой площадки благодаря нестандартному подходу к работе с публикой.

«Мы синтезируем европейские, американские и российские традиции», — говорит композитор.

Танонов также рассказал о нововведениях в учебной программе Петербургской консерватории. Он стремится к тому, чтобы программа отвечала запросам времени и постоянно обновлялась. Поэтому были введены такие дисциплины, как «электронная композиция», «история киномузыки» и «джазовая импровизация».