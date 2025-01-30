Композитор Михаил Герцман умер в возрасте 79 лет

На 80-м году жизни скончался председатель Союза композиторов Республики Коми Михаил Герцман. Об этом написал сайт kp.ru со ссылкой на художественного руководителя филармонии Ольгу Мойсеевич.

Заслуженный деятель искусств России умер от последствий инсульта, говорится в сообщении.

Михаил Герцман родился 1 февраля 1944 года. Он окончил Ленинградскую консерваторию. Композитор известен как автор мюзиклов «Кошкин дом», «Снежная королева» и «Стрекоза и муравей». Также он писал тексты для песен Валерия Леонтьева.

Незадолго до кончины композитора перевели в палату. Медики фиксировали положительные изменения, однако спасти жизнь Герцмана им не удалось.