Композитор Михаил Герцман умер в возрасте 79 лет

На 80-м году жизни скончался председатель Союза композиторов Республики Коми Михаил Герцман. Об этом написал сайт kp.ru со ссылкой на художественного руководителя филармонии Ольгу Мойсеевич.
Заслуженный деятель искусств России умер от последствий инсульта, говорится в сообщении.
Михаил Герцман родился 1 февраля 1944 года. Он окончил Ленинградскую консерваторию. Композитор известен как автор мюзиклов «Кошкин дом», «Снежная королева» и «Стрекоза и муравей». Также он писал тексты для песен Валерия Леонтьева.
Незадолго до кончины композитора перевели в палату. Медики фиксировали положительные изменения, однако спасти жизнь Герцмана им не удалось.
Австралийским компаниям рекомендовали отказаться от китайского чат-бота DeepSeek
Свыше 17 тысяч видеокамер установили для безопасности в Подмосковье за год
Медведев назвал заботу о героях СВО одним из важнейших приоритетов властей
Вероятной причиной авиакатастрофы в США назвали нехватку экипажа вертолета
Медведчук заявил о признании Зеленским своей нелегитимности
Встреча администрации Жуковского с жителями прошла в школе № 13
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте