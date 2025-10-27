Композитор Чертищев поддержал заявление Якубовича о том, что современное поколение не особо интересуется книгами

Композитор Михаил Чертищев поддержал заявление телеведущего Леонида Якубовича о том, что современное поколение не особо интересуется книгами. Тем не менее его дочь Betsy (Светлана Чертищева) — исключение из правила. Об этом написал «Абзац» .

По мнению Чертищева, чтобы привить ребенку любовь к литературе, взрослым не стоит заменять книги планшетами.

Психологи утверждают, что корень проблемы — в огромном потоке информации, который преследует человека с рождения. Школьники потребляют много текстового контента, но его качество низкое.

Специалисты рекомендуют читать детям на ночь и оставлять повествование на самом интересном моменте, чтобы у них возникло желание узнать продолжение. Также важно, чтобы взрослый сам любил литературу, ведь дети всегда подражают старшим.