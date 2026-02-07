Комплексные учения Аварийно-спасательной службы прошли на Ладожском озере

На льду Ладожского озера в районе деревни Кошкино прошли учения Аварийно-спасательной службы Ленинградской области. Об этом сообщил «Петроград» .

Основной целью мероприятия стала отработка действий по спасению людей, попавших в беду на льду и в воде в зимний период. Были смоделированы четыре стандартные ситуации. Среди сценариев — авария на снегоходе; рыбак, провалившийся под лед; оторвавшаяся льдина с группой рыбаков; воздушная тревога.

В учениях приняли участие поисково-спасательные подразделения, скорая помощь, полиция Всеволожского района и центр экстренной психологической помощи МЧС России.