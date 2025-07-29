Сегодня 15:28 Владелец Группы Родина рассказал о создании комплекса русского бильярда в Москве Владелец Группы Родина Щекин рассказал о комплексе русского бильярда в Москве 0 0 0 Фото: Пресс-служба Группы Родина. Михаил Шапаев Общество

Москва

Дом русского бильярда «Родина» открыли в историческом клубе фабрики «Свобода» после масштабной реставрации. При полной сохранности архитектурного и идейного замысла архитектора Константина Мельникова в здание удалось интегрировать многофункциональную площадку клубного типа, предназначенную в первую очередь для игры в русский бильярд.

Реставрацию, технологическую модернизацию и адаптацию здания Клуба для рабочих Государственной мыльно-косметической фабрики «Свобода» провела инвестиционно-девелоперская Группа компаний Родина. Работы выполнили в кратчайшие сроки — с апреля 2024-го по июль 2025 года.

Фото: Пресс-служба Группы Родина. Михаил Шапаев 1/2 Фото: Пресс-служба Группы Родина. Михаил Шапаев 2/2

«Мы шли за Мельниковым своей непроторенной дорогой. Изучали чертежи, архивы, всматривались в линии, искали в них логику, дерзость. Восстановить здание — это мало, нужно было вернуть идею, пространство, дух. И если раньше этот дом был клубом для рабочих, то сегодня мы вернули ему жизнь как дому для людей, которые любят и развивают русский бильярд», — рассказал основатель и владелец Группы Родина Владимир Щекин.

Мы старались воплотить замысел автора и его эпохи. Перед нами стояла задача создать пространство, где история, технология, спорт и культура становятся едины. Именно такая многофункциональность — не формальная, а живая — была главной мечтой Мельникова. Владимир Щекин основатель и владелец Группы Родина

Объект культурного наследия построили еще в 1929 году. Автор создал его как клуб для рабочих Государственной мыльно-косметической фабрики «Свобода». Здание включили в состав квартета домов культуры для Союза химиков, к которому в том числе относились Клуб имени Фрунзе, Клуб завода «Каучук» и Клуб фарфористов в Ликино-Дулеве. Это была первая попытка формирования многофункциональных пространств не только в России, но и в мире. При этом Мельников создавал разные функциональные алгоритмы и новаторские решения. Например, формирование гибкой системы различных залов, которая делает внутреннее пространство фактически трансформером.

Фото: Пресс-служба Группы Родина. Михаил Шапаев 1/2 Фото: Пресс-служба Группы Родина. Михаил Шапаев 2/2

«Для меня Дом русского бильярда — это наследие. Восстановленное наследие, которое мы передадим нашим детям, нашим внукам и правнукам», — подчеркнул Щекин. Отдельно он отметил, что в клубе удалось создать уникальный прецедент — первый в мире фиджитал-комплекс русского бильярда. По поручению владельца Группы Родина более 30 московских программистов трудились над авторской разработкой почти полгода. «Благодаря искусственному интеллекту и дополненной реальности вводятся подсказки: как бить, какой будет отскок у шара, какой шар самый простой для забития. Также будут тренироваться, исходя из тех комбинаций, которые были разыграны в партиях чемпионов», — пояснил он.

Дом русского бильярда «Родина» станет притягательной точкой на карте Москвы не только для любителей исконно русской игры, но и для всех горожан и гостей столицы. Диана Миронова, 15-кратная чемпионка мира по бильярду, отметила, что в Доме русского бильярда сделано все, чтобы зрители получали удовольствие от игры, а спортсмены — от тренировок.

Фото: Пресс-служба Группы Родина. Михаил Шапаев 1/1

По мнению мэра Москвы Сергея Собянина, с открытием таких центров желающих заниматься новичков, профессионалов и столичных мастеров бильярда будет больше. «Мы с вами реализуем проекты один за другим. Первый проект — это Дворец спорта „Москвич“, где мы неоднократно проводили соревнования на Кубок мэра Москвы. Второй — Дворец русского бильярда. Ну и третий ожидаем — в Нижних Мневниках будет большой дворец, спроектированный специально под проведение международных соревнований», — рассказал мэр.