Компания из Подмосковья презентовала современную полевую кухню

Подмосковный производитель модульных объектов, спецприцепов и фудтраков «Мобитрак» разработал новую полевую кухню для нужд Минобороны. Новинка заменит устаревшие аналоги. Как это работает — узнал 360.ru.

По словам основателя компании Рафаэля Хабирова, такого уровня продукцию компания раньше не выпускала. Компоновка полевой кухни представляет собой мобильный фудтрак с системой хранения продуктов и защитой от неблагоприятных погодных условий.

«С таким уровнем проходимости и печью мы еще никогда не делали. Печь работает на дровах и дизельном топливе, ее разработала наша команда. Она хорошо себя зарекомендовала», — сказал он.

Кухню выполнили из качественной нержавеющей стали, полностью соответствующей санитарным правилам. Она способна обеспечить питанием до 260 военнослужащих в сутки.

«Мы в первый раз попробовали кашу на „Мобитраке“, полевой кухне. Ни один ресторан Москвы и Московской области с этой кашей не сравнится», — сказал заместитель министра инвестиций, промышленности и науки Московской области Кирилл Лосунчуков.