Коммунисты потребовали вернуть Сталинград

Коммунисты провели в Госдуме круглый стол на тему «На путях к 80-летию Великой Победы. История и современность» и по его итогам призвали в ближайшие месяцы вернуть Волгограду название Сталинград. Об этом сообщил сайт v1.ru .

В обсуждении приняли участие лидер КПРФ Геннадий Зюганов, депутаты, ученые, студенты и общественники. Они выпустили итоговую резолюцию, предложив национализировать стратегические отрасли экономики, а также переименовать Волгоград в Сталинград. Коммунисты призвали сделать это до 9 мая 2025 года.

Совет ветеранов Волгограда поднял тему возвращения городу прежнего названия год назад. По его инициативе прошел опрос о необходимости проведения референдума. Историк и политолог Вардан Багдасарян сообщил, что многие волгоградцы и люди за рубежом и так называют его Сталинградом в память о решающем сражении Великой Отечественной войны.