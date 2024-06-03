Коммуникационная стратегия «Росконгресса» получила пять наград на международном фестивале

В Москве прошла церемония вручения премии XXV Международного фестиваля рекламы и маркетинговых коммуникаций «Серебряный Меркурий». Фонд «Росконгресс» получил пять наград и спецприз юбилейного фестиваля за подготовку и проведение Саммита и Экономического и гуманитарного форума «Россия — Африка».

Для участия в премии фонд выдвинул два проекта — «Продвижение экономического и гуманитарного форума „Россия — Африка“» и «ПМЭФ идет в новые страны: коммуникационная поддержка форума в 2023 году».

Фонд с радостью принял признание профессионалов такого уровня, поделился директор «Росконгресса» Александр Стуглев.

«Считаю это высокой оценкой наших усилий в совершенствовании подходов к подготовке и проведению мероприятий высокого международного уровня», — подчеркнул он.

Главная миссия проекта «Продвижение экономического и гуманитарного форума „Россия — Африка“» состояла в укреплении имиджа РФ и создании актуального образа африканских стран среди российской аудитории. Проект получил сразу две награды — серебро в номинации «Лучшая B2B/B2G PR-кампания» и бронзу в номинации «Лучшая PR-поддержка мероприятия».

Еще один проект, осуществленный при поддержке SPN Communications — «ПМЭФ идет в новые страны: коммуникационная поддержка форума в 2023 году» — взял бронзу в номинации «Лучшая PR-поддержка мероприятия» и еще две в номинациях «Выход на новый рынок» и «Лучшая B2B/B2G PR-кампания». Также проект взял специальный приз за масштаб.

Саммит и Экономический и гуманитарный форум «Россия — Африка» состоялись в Санкт-Петербурге 27–28 июля 2023 года.