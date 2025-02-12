Коммунальщики в Тюмени вышли на покос травы в сугробах

В социальных сетях завирусилось видео, на котором рабочие в Тюмени стригли траву триммерами в сугробах рядом с домами на улице Мелиораторов. В мэрии города издания «Подъему» заявили, что мероприятия могли пройти в рамках противопожарной подготовки.

В пресс-службе отметили, что мэрия в основном проводит такие работы весной. Кто именно стриг траву, администрации города ответить затруднились.

«Мы не понимаем, на чьей земле производили работы. В районе Мелиораторов есть и частные территории, принадлежащие предприятию, есть собственники, есть дома, у которых есть свои управляющие компании. Мы не знаем, какая подрядная организация проводила это», — заявили в мэрии.