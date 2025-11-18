Коммунальщики Петербурга убрали с улиц 3 тыс. кубометров снега за выходные

Коммунальные службы Санкт-Петербурга отчитались об уборке первых трех тысяч кубометров снега с городских улиц за минувшие выходные. Об этом сообщил « Петроград » со ссылкой на пресс-службу комитета по благоустройству.

Перед началом снегопада специалисты обработали дороги противогололедными материалами и вывели технику на дежурство. Как только начались осадки, машины приступили к прометанию проезжей части. Бригады очистили более 3100 патрубков ливневой канализации и освободили лотковую зону для стока талой воды.

Сейчас на улицах города работают 695 единиц уборочной техники и 1015 дворников. В парках и скверах порядок поддерживают 283 машины и 943 сотрудника садово-парковых предприятий.