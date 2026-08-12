Коммунальщик из Дагестана Омаров спас девочку из потока воды

В Унцукульском районе Дагестана замначальника муниципального учреждения Магомед Омаров спас девочку, которую уносило сильным потоком воды. Магомед Омаров рассказал RT , что в момент происшествия вместе с коллегой проверял состояние дорог после селей.

Внезапно он услышал крики женщины и увидел, как ребенка уносит потоком. Мужчина сразу же выскочил из машины и побежал за девочкой.

По словам Омарова, поток был довольно сильным, и лицо ребенка было почти полностью под водой. Мужчина едва держался на ногах, но смог вытащить девочку из воды. Когда он поднял ее, она была в шоковом состоянии.

После спасения девочки Магомед Омаров продолжил свою работу. Он признался, что не считает свой поступок подвигом и не видит в нем ничего особенного.