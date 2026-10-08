«Коммерсантъ» запустил обновленную версию сайта kommersant.ru, которая стала удобнее, информативнее и компактнее. Теперь читателям проще ориентироваться в главных событиях, а рекламодателям — находить места для рекламы.

На сайте появился ИИ-поиск («ИИ-Ассистентъ»), выдающий сжатые ответы на основе архивов издания. Новый рубрикатор стал точнее, исчезли проблемы с поиском новостей. Для пользователей создана персональная рекомендательная лента, а для самых въедливых читателей добавлена кнопка «Больше контекста».

Дизайн адаптирован под смартфоны, которые доминируют в аудитории. При этом заметки «Ъ» останутся эксклюзивными и точными.