Коммерческий директор «Яндекс Недвижимости» Белокуров спрогнозировал повышенные скидки на «вторичку» в декабре

Рынок вторичной недвижимости продолжает находиться в состоянии стагнации. Средняя цена квадратного метра остается практически без изменений. Об этом сообщил коммерческий директор «Яндекс Недвижимости» Евгений Белокуров в интервью сайту Life .

Он отметил, что за октябрь число доступных предложений вторичного жилья в городах-миллионниках упало на 3%. По мнению эксперта, в декабре стоит ожидать повышенных скидок от продавцов. Это связано с тем, что многие захотят продать свое жилье до конца текущего года.

Похожая ситуация наблюдается и на рынке первичной недвижимости. Влияние на стоимость новостроек так же могут оказать традиционные акции и скидки от девелоперов в декабре.