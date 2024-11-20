Комитет ветеринарии Крыма: с 2017 года в республике отловили более 58 тысяч бродячих животных

Специалисты отловили более 58 тысяч бродячих животных в Крыму в период с 2017 года. Об этом сообщил председатель государственного комитета ветеринарии республики Валерий Иванов в беседе с сайтом « Крым 24 ».

По словам эксперта, порядка 200-240 пойманных агрессивных питомцев ежегодно отправляют на пожизненное содержание в приютах.

«Это те животные, которые проявляют немотивированную агрессию, и их нужно изолировать от общества», — пояснил Иванов.

Он также отметил, что для передержки используются восемь благотворительных учреждений: два государственных и шесть частных. В последних занимаются социализацией питомцев. Кроме того, сотрудники находят некоторым из них хозяев.