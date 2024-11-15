Комитет транспорта: 75% автобусов в Петербурге используют природный газ как основное топливо

Модернизация более 2800 современных низкопольных автобусов в Северной столице привела к повышению уровня комфорта и экологичности транспортных услуг. Об этом сообщила Gazeta.SPb со ссылкой на городской комтранс.

Так, более 75% пассажирских автобусов используют природный газ как основное топливо. Благодаря таким изменениям город поднялся в рейтинге российских регионов по количеству транспорта на газомоторном топливе, который активно обслуживает местных жителей.

Преобразования включают в себя не только обновление машин, но и расширение маршрутов наземного транспорта. Благодаря появлению взаимосвязанной системы пассажиры могут с удобством добираться до нужного места.