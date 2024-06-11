Комитет семей воинов Отечества: участники СВО не попадут под повышенный НДФЛ, так как рискуют жизнью
Руководитель Комитета семей воинов Отечества Юлия Белехова в беседе с «ФедералПресс» заявила, что участники СВО не попадут под повышенный НДФЛ, поскольку рискуют своей жизнью.
Ранее в ОП РФ прошли общественные слушания по проекту федерального закона «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса РФ и отдельные законодательные акты РФ».
«Мы разделяем подход, основанный на принципе социальной справедливости», — сказала Белехова в беседе с журналистами.
По ее словам, повышенные от прогрессивной шкалы налоги, будут уходить, прежде всего, на поддержку семей с детьми.