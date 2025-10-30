Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Администраци городского округа Подольск Московской области допустил нарушения

Согласно доводам жалобы, Комитет неправомерно отказал заявителю в допуске к участию в открытом конкурсе и неправомерно допустил победителя.

Выслушав позицию лиц, участвовавших в рассмотрении жалобы, и изучив представленные доказательства, Комиссия Московского областного УФАС России выявила нарушения порядка рассмотрения заявок на участие в торгах и признала жалобу обоснованной.

Комитету выдано обязательное для исполнения предписание об устранении допущенных нарушений.