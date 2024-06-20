Комитет по управлению имуществом администрации городского округа Домодедово допускает нарушения

Согласно доводу жалобы комитетом нарушен порядок приема заявок на участие в аукционе.

Изучив представленные доказательства и выслушав позицию лиц, участвовавших в рассмотрении жалобы, комиссия Московского областного УФАС России установила обстоятельства, подтверждающие нарушение порядка организации и проведения аукциона, и признала жалобу обоснованной.

Комитету выдано обязательное для исполнения предписание об устранении допущенных нарушений.

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