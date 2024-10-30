Комитет по молодежной политике: почти 10 тысяч подростков трудоустроили в Ленобласти за 2024 год

Почти 10 тысяч подростков в возрасте от 14 до 17 лет получили работу в Ленинградской области за 2024 год. Такие данные привела председатель комитета по молодежной политике Марина Григорьева на заседании Совета почетных граждан, сообщил сайт «Онлайн 47».

По ее словам, специалисты стараются оказывать существенную поддержку детям, которые стали заложниками трудных ситуаций. Речь идет о тех, кто стоит на учете или проживает в малообеспеченной семье.

Согласно данным СМИ, несовершеннолетних обычно трудоустраивают аниматорами, курьерами, помощниками руководителей, фотографами и упаковщиками. Среди самых активных работодателей — учреждения молодежной политики.

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