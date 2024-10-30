Комитет по молодежной политике: почти 10 тысяч подростков трудоустроили в Ленобласти за 2024 год

Почти 10 тысяч подростков в возрасте от 14 до 17 лет получили работу в Ленинградской области за 2024 год. Такие данные привела председатель комитета по молодежной политике Марина Григорьева на заседании Совета почетных граждан, сообщил сайт «Онлайн 47».