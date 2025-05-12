Комендантский час в Запорожской области сократился на час

Комендантский час в Запорожской области будет действовать с 23:00 до 05:00

В режим комендантского часа на территории Запорожской области внесли изменения. Об этом в Teleram-канале сообщил глава региона Евгений Балицкий.

По его словам, с 12 мая режим комендантского часа на территории области будет действовать с 23:00 до 05:00, продолжительность особого режима сокращается на один час.

При этом действие комендантского часа не распространяется на трассу у М-14 «Одесса — Мелитополь — Новоазовск» от города Мелитополя до границы между Донецкой Народной Республикой и Запорожской областью.

Также ограничения не касаются трассы М-18 «Харьков — Симферополь — Ялта» от Мелитополя до границы между Херсонской и Запорожской областями. Для автомобилей, транзитно проезжающих по Азовскому кольцу, ограничения не вводят.

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