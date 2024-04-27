Комендантский час в ЛНР приостановят в Пасхальную ночь | 360°

27 апреля 2024, 02:49
Комендантский час в ЛНР приостановят в Пасхальную ночь
Пасечник: в ЛНР частично приостановят режим комендантского часа на Пасху
В Луганской Народной республике в Пасхальную ночь с 4 по 5 мая приостановят режим комендантского, чтобы жители могли отпраздновать Пасху. Об этом глава региона Леонид Пасечник сообщил в своем Telegram-канале.
Глава ЛНР написал, что комендантский час не будет действовать в период с 23:00 4 мая до 04:00 5 мая. В это время в православных храмах республики пройдут пасхальные богослужения.
Реклама
Правда, указ действует не на всей территории ЛНР.
«Комендантский час будет приостановлен в тех муниципалитетах, где это позволяет военная обстановка. Безопасность людей — прежде всего», — уточнил Пасечник.
По его словам, в Первомайске, Лисичанске, Рубежном и Северодонецке, а также Кременском, Сватовском и Троицком муниципальных округах комендантский час будет действовать в обычном режиме.
В прошлом году в ночь на Пасху ВСУ восемь раз обстреляли Донецк. По городу выпустили около 50 боеприпасов.
Один из ударов нанесли в район Спасо-Преображенского собора в центре Донецка. В результате обстрела погибла женщина, еще шесть человек получили ранения.
Пасха
Военные
ЛНР
Лисичанск
Северодонецк
Рубежное
Реклама
Реклама