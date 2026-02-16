«КомарикПро»: 28% опрошенных россиян уверенно владеют навыками оказания первой помощи

Жители РФ все чаще проявляют интерес к получению навыков оказания первой помощи. Как много россиян обладают соответствующими знаниями, выяснила medtech-компания «КомарикПро». Об этом сообщил Life.ru .

Согласно результатам исследования, уверенно оказать первую помощь могут 28% респондентов. Среди женщин этот показатель составляет 32%, а среди мужчин — 24%.

Еще 41% опрошенных обладают поверхностными знаниями, но не уверены в их применении, а 29% не умеют оказывать первую помощь вовсе. Для сравнения, год назад уверенными навыками обладали всего 19% респондентов.