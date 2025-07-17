«Комарик»: почти 70% взрослых россиян боятся делать уколы

Более двух третей взрослых россиян (68%) боятся медицинских инъекций и забора крови, несмотря на широкую распространенность процедур в медицинской практике. К такому выводу пришли аналитики компании — разработчика медицинских устройств «Комарик», сообщил Life.ru .

Выяснилось, что мужчины (74%) в данном вопросе более тревожны по сравнению с женщинами (63%). Респонденты в возрасте от 35 до 44 лет имеют больше опасений (71%), чем молодежь от 18 до 24 лет (62%).

Жители Казани чаще испытывают страх перед инъекциями (76%), за ними следуют жители Нижнего Новгорода (74%) и Краснодарского края (73%). Меньше боятся жители Ростовской области (49%), Санкт-Петербурга (45%), а также Новосибирской и Свердловской областей (по 42%).