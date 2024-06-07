Командор Яхт-клуба Санкт-Петербурга Любомиров: строительство курорта «Санкт-Петербург Марина» начнется с гидротехники

Курорт «Санкт-Петербург Марина» начнут строить с гидротехники. Соглашение о строительстве всесезонного курорта в Горской подписали на ПМЭФ. Об этом сообщил «Петербургский дневник» со ссылкой командора Яхт-клуба Санкт-Петербурга Владимира Любомирова.

Любомиров напомнил, что первое соглашение подписали два года назад, это было соглашение было о намерении строительства. Сейчас же проект имеет реальную работу.

По словам Любомирова, мастер-план уже почти готов, сейчас проходит работа над градостроительной документацией, далее начнутся работы на земле. Стройка курорта начнется с гидротехники.

«Сначала нужно привести в порядок береговую линию, а уже потом начнется прокладка обеспечивающей инфраструктуры инженерной и транспортной. Все это мы планируем начать в следующем году», — пояснил Любомиров.

Открыть всесезонный курорт «Санкт-Петербург Марина» планируют в 2030 году. Он будет включать в себя не только отели и открытый бассейн с подогревом, но также теннисный корт, беговые и велодорожки, киностудию, верфь, академию парусного спорта и саму марину.