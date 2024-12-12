Колумнист «ВМ» не оценил слова гериатра Минздрава о том, что в 60 лет человек находится на пике возможностей

Колумнист Александр Лосото прокомментировал слова главного гериатра Минздрава Ольги Ткачевой, которая заявила, что в 60 лет человек находится на пике своих возможностей. Его слова передала «Вечерняя Москва».

Во время своего заявления медик предложила продлить средний возраст, а экс-министр здравоохранения Вероника Скворцова добавила, что возрастные границы ждет существенная корректировка.

Автор текста считает, что существенно продлить жизнь в наше время позволяет успешная борьба с «болезнями старости», а также антибиотики, вакцинация и центральное водоснабжение. В своей колонке он согласился с тем, что современному человеку действительно удалось получить 10 лишних лет жизни благодаря открытиям ученых и улучшенной медицине. При этом Лосото обратил внимание на то, что средний возраст больных с протезированием коленного сустава составляет всего 63 года, а средний возраст мужчин с инфарктом миокарда — 60 лет.

Слушать докторов-оптимистов приятно в любом возрасте, сделал заключение колумнист.