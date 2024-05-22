Колорист Веденеева: плохое самочувствие может повлиять на результат окрашивания волос

Парикмахер и колорист Ольга Веденеева перечислила условия для качественного окрашивания в блонд. Так, эксперт посоветовала приходить в салон с вымытой головой, сообщила « Москва 24 ».

По словам специалиста, не стоит проводить процедуру в дни плохого самочувствия, приема антибиотиков и гормональных скачков. Все это может негативно повлиять на результат.

Веденеева также рекомендовала обращаться к опытному мастеру. Окрашивание в домашних условиях грозит ожогами и выпадением волос.