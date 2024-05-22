Колорист Веденеева: плохое самочувствие может повлиять на результат окрашивания волос
Парикмахер и колорист Ольга Веденеева перечислила условия для качественного окрашивания в блонд. Так, эксперт посоветовала приходить в салон с вымытой головой, сообщила «Москва 24».
По словам специалиста, не стоит проводить процедуру в дни плохого самочувствия, приема антибиотиков и гормональных скачков. Все это может негативно повлиять на результат.
Веденеева также рекомендовала обращаться к опытному мастеру. Окрашивание в домашних условиях грозит ожогами и выпадением волос.
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