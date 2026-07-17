Колорист Светлая предупредила, что после посещения бассейна у блондинок может появиться зеленоватый оттенок на волосах

Колорист и мастер по реструктуризации волос Аля Светлая рассказала РИАМО , что во время отдыха летом у блондинок может появиться зеленоватый оттенок на волосах после посещения бассейна.

По словам эксперта, причина не в хлорке, а в меди, которая содержится в воде. Этот металл оседает на осветленных волосах и окисляется, написал «Петербургский дневник».

Чтобы быстро исправить ситуацию, можно использовать томатную пасту. Ее необходимо нанести на влажные волосы и оставить на двадцать минут. Также помогут лимонный сок, яблочный уксус и аскорбиновая кислота.

Кроме того, предотвратить проблему можно заранее, если нанести масло или несмываемый кондиционер на волосы перед купанием. Они защитят от впитывания меди.