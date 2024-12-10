Колорист Кувватов: обесцвечивание волос на 100% помогает скрыть седину

Мастер международного класса и колорист Александр Кувватов назвал техники, которые позволяют эффективно закрасить седину. Об этом сообщила радиостанция Sputnik.
Эксперт посоветовал обратить внимание на мелирование. Данный способ подходит при седине до 60%.
«Мелирование часто используют <…> как активный вариант интегрировать седину и создать эффект, как будто это сделано специально», — пояснил мастер.
По его словам, обесцвечивание может на 100% перекрыть седину. Кувватов рекомендовал выбирать оттенок блонда на один-два тона светлее натурального цвета. Колорист также предупредил, что со временем придется переходить на другие техники тонирования.
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