Колорист Кувватов: обесцвечивание волос на 100% помогает скрыть седину

Мастер международного класса и колорист Александр Кувватов назвал техники, которые позволяют эффективно закрасить седину. Об этом сообщила радиостанция Sputnik .

Эксперт посоветовал обратить внимание на мелирование. Данный способ подходит при седине до 60%.

«Мелирование часто используют <…> как активный вариант интегрировать седину и создать эффект, как будто это сделано специально», — пояснил мастер.

По его словам, обесцвечивание может на 100% перекрыть седину. Кувватов рекомендовал выбирать оттенок блонда на один-два тона светлее натурального цвета. Колорист также предупредил, что со временем придется переходить на другие техники тонирования.