Колорист Кукушина рассказала, что с пористых волос оттеночный бальзам смывается быстрее

Оттеночные средства для волос пользуются популярностью у тех, кто желает экспериментировать с цветом без вреда для своих локонов. Парикмахер-колорист Дария Кукушина рассказала KP.RU о стойкости бальзама и его отличиях от краски.

По словам эксперта, предполагаемая стойкость указывается на каждом продукте, часто это шесть-восемь процедур мытья.

«Но необходимо учитывать и индивидуальные особенности. Так, с поврежденных пористых блондированных волос цвет будет смываться быстрее, а на натуральных продержится дольше», — предупредила специалист.

Она также добавила, что не стоит путать оттеночные бальзамы и шампуни с краской. Первые два варианта более безопасны и просты в использовании, в то время как краска требует опыта и аккуратности.