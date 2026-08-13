Колорист Ерошкина назвала несовпадение цвета одним из рисков домашнего окрашивания волос

Многие девушки хотят окрасить волосы дома, чтобы сэкономить. Однако самостоятельное окрашивание может привести к серьезным проблемам. Парикмахер-колорист студии красоты «Территория цвета» Елена Ерошкина перечислила основные риски домашнего окрашивания в беседе с ТСН24 .

Несовпадение цвета. Реальный результат часто отличается от модели на упаковке. Итоговый оттенок зависит от множества факторов: исходного цвета волос, их пористости, толщины и наличия предыдущих окрашиваний.

Пятна и разводы. Без опыта сложно равномерно нанести красящий состав, особенно на затылке или в труднодоступных зонах. В итоге можно получить неэстетичные полосы и разводы.

Повреждение структуры волос. Бытовые краски из масс-маркета содержат высокую концентрацию аммиака и других агрессивных веществ, что может привести к ломкости, сухости, потере блеска и даже выпадению волос.

Сложность осветления. Самостоятельное осветление может привести к появлению неприятной желтизны или необратимому повреждению волос.

Аллергические реакции. Риск аллергии и раздражения кожи головы при домашнем окрашивании возрастает по сравнению с салонной процедурой.

Ерошкина отмечает, что исправление ошибок домашнего окрашивания часто обходится дороже, чем изначальная процедура у профессионала. В студии красоты клиент получает индивидуальный подход и гарантию предсказуемого результата.